Φωτιές στην Αχαΐα: Αγωνία για κτηνοτρόφο που αγνοείται - Προσπαθούσε να σώσει το κοπάδι του

Αγωνία επικρατεί στο μέτωπο της Αχαΐας, καθώς με τις φωτιές να εξαπλώνονται ασταμάτητα, τώρα αγνοείται ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος προσπάθησε να γλιτώσει τα αιγοπρόβατά του από τις φλόγες.

Όπως ενημερώνει τοπικό Μέσο, τα ίχνη του κτηνοτρόφου που έσπευσε να σώσει το κοπάδι του έχουν χαθεί εδώ και ώρες, με τις αρμόδιες αρχές σε πλήρη εγρήγορση για να εντοπιστεί.

Παράλληλα, ο οικιστικός ιστός στην Πάτρα συνεχίζει να απειλείται, ενώ χαρακτηριστικά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πυκνοί καπνοί φαίνονται πάνω από την περιοχή Γηροκομειό, και το νεκροταφείο των Μποζαϊτίκων έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Πηγή: The Best