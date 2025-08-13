Φωτιές στην Πάτρα: Ύποπτος για εμπρησμό αντιστάθηκε και πήγε να διαφύγει - Προκαλούσε νέες εστίες

Στην προσαγωγή ενός ατόμου, ως υπόπτου για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Πάτρα, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (13/8) οι αστυνομικές αρχές.

Υπήρχαν πληροφορίες ότι ένα άτομο που κυκλοφορούσε πεζό στα πύρινα μέτωπα προκαλούσε νέες εστίες.

Το εν λόγω άτομο αντιστάθηκε στις αστυνομικές αρχές την ώρα της προσαγωγής, παρενέβησαν όμως δυνάμεις της ΟΠΚΕ και ο άνδρας προσήχθη.

Οι αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με το ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής αναζητούσαν από το πρωί απαντήσεις για τον πύρινο κλοιό που έζωσε την Πάτρα.

Αξιοποιώντας πληροφορίες αναζητούσαν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο ως ύποπτους για τον εμπρησμό. Στις 18:00 το απόγευμα, οι αστυνομικοί προέβησαν στην προσαγωγή του ατόμου, τον οποίο υπέδειξαν δύο τουλάχιστον μάρτυρες.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές για να «φωτιστούν» τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς με τα ολέθρια αποτελέσματα.

ΠΗΓΗ: gnomip.gr

