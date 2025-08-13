Καταγγελία για τη φωτιά στην Πάτρα: «Άτομο πετούσε drone δίπλα από τα Canadair»

Στην Πάτρα, ένα από τα τρία κύρια πύρινα μέτωπα, έχει εστιάσει τις επιχειρήσεις της η Πυροσβεστική, με την Υπηρεσία να έχει κινητοποιήσει για την κατάσβεση έναν μεγάλο αριθμό επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Μάλιστα, το Forecast Weather Greece έφερε στη δημοσιότητα ένα περιστατικό από την Πάτρα, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς, που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσε σε θανατηφόρο ατύχημα.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή τους κατήγγειλαν πως ένα άτομο φέρεται να «σήκωσε» μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) δίπλα από ελικόπτερο τύπου Chinook και αεροπλάνα τύπου Canadair, όσο επιχειρούσαν στη φωτιά, με τις Αρχές να τον αναζητούν για εξηγήσεις.

Πάτρα: Η δραματική έκκληση αντιδημάρχου

Δραματική προειδοποίηση για τη, εν εξελίξει, φωτιά της Πάτρας, όπου το πύρινο μέτωπο μαίνεται ανεξέλεγκτο απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, Αποστόλης Αγγελής.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Αγγελής είπε πως η «φωτιά έχει αγκαλιάσει την Πάτρα», προειδοποιώντας πως «θα καούμε» και ότι οι φλόγες πλησιάζουν το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Το κύριο μέτωπο εκτείνεται, όπως ενημερώνει ο ίδιος από τα Μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους ίδιους τους κατοίκους να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.