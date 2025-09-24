Φωτογραφία δείχνει τον γιατρό με «φακελάκι» να πίνει καφέ έξω από το Ιπποκράτειο - Τι απαντά ο ίδιος

Φωτογραφία από τη στιγμή που ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης φέρεται να πίνει καφέ έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα, την ώρα που ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του έχει ισχυριστεί πως νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, έφερε στη δημοσιότητα το Mega και η εκπομπή «Live News».

Ειδικότερα, ο δικηγόρος του είπε πως ο γιατρός του Ιπποκράτειου τραυματίστηκε μετά από πτώση, προσθέτοντας μεταξύ άλλων πως νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ωστόσο, σήμερα το πρωί φέρεται να καταγράφηκε από τον φακό του Live News και του Mega να πίνει καφέ έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με τον ίδιο να απαντά σε όσα του προσάπτονται.

Τι απαντά ο γιατρός για τον καφέ έξω από το Ιπποκράτειο

Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μίλησε και απάντησε στο Mega για τις «κατηγορίες», αρνούμενος στην ουσία τα όσα ακούγονται και επιμένοντας πως «νοσηλεύεται».

Ο γιατρός, συγκεκριμένα, απάντησε πως βρίσκεται «στον θάλαμο της ΜΕΘ», ενώ μόλις τού είπε ο δημοσιογράφος πως τον εντόπισαν για καφέ έξω από το Ιπποκράτειο, έσπευσε να κλείσει το τηλέφωνο.