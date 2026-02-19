Φωτογραφίες 200 της Καισαριανής: Πώς αποδεικνύεται ότι είναι αυθεντικές

Στις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αναφέρθηκε ο φωτοειδησεογράφος Δημήτρης Μεσσήνης, ο οποίος αξιολόγησε τα ντοκουμέντα από τη δική του σκοπιά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, χαρακτήρισε τις φωτογραφίες ως «γνησιότατες» σχολιάζοντας σημεία που το αποδεικνύουν, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν και άλλες, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει έρευνα για να εντοπιστούν.

Ο κ. Μεσσήνης τόνισε ότι «στενοχωρέθηκα, καθώς είδα πολλές προσπάθειες εδώ και δύο - τρεις ημέρες να παρεμβαίνουν με AI, κάτι που προσβάλλει τα θύματα».

Ο φωτοειδησεογράφος έκανε λόγο για βάθος πεδίου, «γραψίματος» του χαρτιού, ενώ σχολίασε το γεγονός ότι η μία από τις φωτογραφίες κιτρίνισε, κάτι που αποδεικνύουν τη γνησιότητά τους.

Επιπλέον, οι γωνίες λήψης πίσω από φυσικά εμπόδια, όπως ένα ξύλο, αποδεικνύουν ότι οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές, όπως επίσης και ότι ο φωτογράφος δεν ήταν επαγγελματίας.