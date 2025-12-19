Φωτογραφίες με την κοκαΐνη και το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Κατασχέθηκαν πάνω από 4 τόνοι

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες της μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε από τις αρχές, την οποία επιχείρησε να μεταφέρει από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη ο αποκαλούμενος «Έλληνας Εσκομπάρ». Οι εικόνες προέρχονται από τον προβλήτα του λιμανιού, όπου οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο το πλοίο που μετέφερε τα ναρκωτικά.

Συνολικά κατασχέθηκαν 4 τόνοι και 100 κιλά κοκαΐνης.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή Πειραιά, προφυλακίστηκε ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης μαζί με ακόμη τρία μέλη του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους. Ένας από τους συλληφθέντες, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος αρνείται κάθε εμπλοκή με το αλιευτικό σκάφος «Ουρανία», στο οποίο εντοπίστηκαν πάνω από τέσσερις τόνοι κοκαΐνης. Στην απολογία του, ο 61χρονος υποστήριξε πως το πλοίο δεν του ανήκει, καθώς –όπως ανέφερε– είχε μεταβιβαστεί στις 6 Αυγούστου 2025 σε μέλος του πληρώματος, το οποίο έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές.

Το σκάφος του «Έλληνα Εσκομπάρ» | Δ.Α.Ο.Ε.

Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και ένας 73χρονος Έλληνας, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, ο οποίος αναζητείται και λειτουργούσε ως σύνδεσμος με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με τις αρχές, μόνο ο 61χρονος επικοινωνούσε απευθείας με τα καρτέλ της Κολομβίας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.

Η πρώτη απόπειρα μεταφοράς ναρκωτικών έγινε τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο απέτυχε λόγω μηχανικής βλάβης του σκάφους ανοιχτά της Μάλτας. Ακολούθησε πολύμηνη προετοιμασία και ανακατασκευές, ώστε το πλοίο να αντέξει το ταξίδι μεγάλης διάρκειας. Τον περασμένο Οκτώβριο απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα με προορισμό θαλάσσιες περιοχές κοντά στη Γουιάνα και τη Μαρτινίκα.

Στον πυρήνα της δράσης του κυκλώματος βρισκόταν η μέθοδος του «mothership», με μεταφόρτωση των ναρκωτικών σε μικρότερα σκάφη. Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της «επιχείρησης Ίπαλλος» υπήρξε η συνεχής παρακολούθηση του πλοίου από τις αρχές.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων, μη ταυτοποιημένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, εκτιμάται ότι κατά τον πλήρη έλεγχο του πλοίου ενδέχεται να εντοπιστούν ειδικές κρύπτες και επιπλέον ποσότητες κοκαΐνης, πέραν των 116 πακέτων που έχουν ήδη κατασχεθεί.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της DEA στην Αθήνα και εξελίχθηκε σε ευρεία διεθνή επιχείρηση, με τη συνεργασία ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών, καθώς και του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Η επιχείρηση άρχισε το πρωί της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025 σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα, αποτρέποντας τη διοχέτευση τεράστιας ποσότητας κοκαΐνης στην ευρωπαϊκή αγορά.