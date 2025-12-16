Κύκλωμα κοκαΐνης: Ενώπιον Εισαγγελέα ο «εγκέφαλος» και τα φερόμενα ως μέλη - Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Σοκ έχει προκαλέσει η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης από το «ελληνικό FBI» που διακινούσε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, με τις αρχές να έχουν στα χέρια τους τον φερόμενο ως «εγκέφαλο», γνωστό ως «Έλληνα Εσκομπάρ».

Συγκεκριμένα, το κύκλωμα αυτή τη φορά μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα από τις Αρχές για την τελευταία περίπτωση του «Ουρανία», τέσσερις Έλληνες και ένας Βούλγαρος από το πλήρωμα, ορισμένοι και αρκετά ηλικιωμένοι και παλιοί συνεργάτες του και πέντε Έλληνες στην χώρα μας, ανάμεσά τους ο ίδιος στους Νέους Πόρους Πιερίας, ένας στην Θήβα και δύο στην Αθήνα.

Πέντε από τους συλληφθέντες, ανάμεσα τους και ο γερόμενος ως αρχηγός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (16/12) ενώπιον του εισαγγελέα Πειραιά ώστε να σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος τους.

Γνωστός στις Αρχές ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Ο βαρώνος των ναρκωτικών και «εγκέφαλος» του κυκλώματος Αυτή τη φορά, φέρεται ότι μετέφερε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, άνω του ενός τόνου, από χώρα της Λατινικής Αμερικής, το οποίο συνελήφθη στη Γαλλία από το πολεμικό της Ναυτικό, σε συνέχεια σήματος από τις ελληνικές Αρχές.

Ο εν λόγω, είναι εδώ και δεκαετίες γνωστός στις ελληνικές αρχές, καθώς το όνομά του είχε απασχολήσει και παλαιότερα, το 2004, όταν και είχε καταδικαστεί για μεταφορά 5,5 τόνων κοκαΐνης αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα προσωνύμια «Έλληνας Εσκομπάρ» και «Χοντρός» του αποδόθηκε πριν από 21 χρόνια, όταν διαπιστώθηκε πως ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης, που ήθελε να μεταφέρει ναρκωτικά αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ, σε χώρες της Ευρώπης.

Μάλιστα ήταν πολύ παλιός γνώριμος των Αρχών, ακόμη και πριν από τη μεγάλη επιτυχία της σύλληψής του το 2004 στη Στουτγάρδη, μετά τον εντοπισμό του Africa 1 και των 5,5 τόνων κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε απασχολήσει πολλές φορές τις Αρχές αλλά κατάφερνε πάντα να ξεφεύγει αφού φρόντιζε να μην αφήνει ίχνη πίσω του.