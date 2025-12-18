Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους πέντε κατηγορούμενους για την υπόθεση διακίνησης μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, που εντοπίστηκε σε αλιευτικό σκάφος το οποίο ακινητοποιήθηκε από το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του πλου του από τη Γουιάνα προς την Ευρώπη.

Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκεται και ο επονομαζόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι το σκάφος δεν του ανήκε, καθώς –όπως ισχυρίστηκε– το είχε μεταβιβάσει σε άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο συνελήφθη από τις γαλλικές αρχές.

Ο στόλος των «ναρκοσκαφών» του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Ολόκληρη δεκαετία στο «μάτι» των Αρχών βρισκόταν ο λεγόμενος «Έλληνας Εσκομπάρ», που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε πλοίο ιδιοκτησίας του, που διακινούσε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

Όταν αποφυλακίστηκε το 2015, οι αρχές συνέχισαν επι χρόνια να τον παρακολουθούν, εξιχνιάζοντας σιγά σιγά τις συνδέσεις του στη Λατινική Αμερική, οι οποίες εκτείνονται, μέχρι τους διαδόχους του Πάμπλο Εσκομπάρ, στο καρτέλ της Μεντεγίν στην Κολομβία.

Στο μεταξύ, καθώς οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή Πειραιά, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους που εντοπίστηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι πέντε συλληφθέντες βρέθηκαν χθες στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, συνοδευόμενοι από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και παρέμειναν πάνω από πέντε ώρες στα γραφεία της Εισαγγελίας.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης: Κύκλωμα κοκαΐνης: Ενώπιον Εισαγγελέα ο «εγκέφαλος» και τα φερόμενα ως μέλη - Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του από τον εισαγγελέα, ο βασικός κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στη μεταφορά κοκαΐνης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος είχε πωληθεί σε προγενέστερο χρόνο και ότι δεν έχει καμία σχέση με το φορτίο.

«Ουρανία Α»: Το πλοίο που διακινούσε ναρκωτικά ήταν δηλωμένο ως σκάφος αναψυχής

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για το πλοίο που χρησιμοποιήθηκε από το διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το «Ουρανία Α», το οποίο απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα με κατεύθυνση τη Λατινική Αμερική, δεν ήταν δηλωμένο ως αλιευτικό, αλλά ως σκάφος αναψυχής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κίνηση αυτή φαίνεται να εξυπηρετούσε τη δράση του σκάφους ώστε να περνάει κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών αρχών, και έτσι να μικραίνουν οι πιθανότητες ενδελεχών ελέγχων κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο πρόσφατο παρελθόν είχε προηγηθεί προπαρασκευαστικό ταξίδι άλλου σκάφους, επίσης συμφερόντων συνεργάτη του 65χρονου φερόμενου ως εγκεφάλου του κυκλώματος.

Το εν λόγω σκάφος έφτασε μέχρι τη Μάλτα, όπου φέρεται να επιχείρησε να εφοδιαστεί όσο βρισκόταν στο νερό με ναρκωτικές ουσίες, κάτι το οποίο ματαιώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Διαβάστε επίσης: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο «Έλληνας Εσκομπάρ» μαζί με τους συνεργούς του

Από εκείνη τη χρονική στιγμή, οι ελληνικές αρχές επανέφεραν στο μικροσκόπιο τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ισχυρή παρουσία σε φιλανθρωπικές ενέργειες. Ακολούθησε διακριτική αλλά συνεχής παρακολούθηση, που οδήγησε στο σήμερα.

Η διαδρομή που διέσχισε το πλοίο

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων και ιδιοκτησίας του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου είχε ξεκινήσει πριν από μήνες από το Κερατσίνι με τελικό προορισμό τη Δυτική Αφρική. Η έρευνα έδειξε ότι στα ανοιχτά της Σενεγάλης φέρεται να φόρτωσε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Το πλοίο τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από πλοία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στον Ατλαντικό. Ακολούθησε η ρυμούλκησή του μέχρι τις ακτές της Μαρτινίκας, όπου παραμένει δεσμευμένο.

Διαβάστε επίσης: Κοκαΐνη, ποδόσφαιρο και μαύρο μητρώο: Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που πιάστηκε στον Πειραιά

Κατά τον έλεγχο στο αμπάρι του έχουν ήδη εντοπιστεί περίπου πέντε τόνοι κοκαΐνης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η συνολική ποσότητα να φτάσει ακόμη και τους επτά τόνους, σε περίπτωση που εντοπιστούν και άλλες κρυμμένες ποσότητες.