Θερμοκρασίες αφόρητης ζέστης που αγγίζουν έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, αποκαλύπτει νέα έρευνα πως πιάνουν το καλοκαίρι τα ελληνικά σπίτια.

Η έκθεση «κατοικίες σε κλιματική κρίση: Η θερινή ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα» που διενεργήθηκε από την Greenepeace και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), μελέτησε για πρώτη φορά τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες από έξι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θερινή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κτιριακού αποθέματος.

Συγκεκριμένα, εκατομμύρια σπίτια έχουν σχεδιαστεί χωρίς επαρκή θερμική προστασία και δεν μπορούν αν αποτελέσουν ασφαλείς χώροι διαβίωσης για το ελληνικό καλοκαίρι με τους όλο και συχνότερους καύσωνες.

Εως και 38 βαθμοί Κελσίου μέσα στα σπίτια

Στις περισσότερες κατοικίες, οι εσωτερικές θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 28–31 βαθμών Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν τους 34–38 βαθμών Κελσίου, πολύ πάνω από το όριο θερμικής άνεσης των βαθμών Κελσίου.

Στις αμόνωτες κατοικίες, οι εσωτερικές θερμοκρασίες παραμένουν συχνά πάνω από 28–30 βαθμών Κελσίου ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά νοικοκυριά περιορίζουν τη χρήση κλιματισμού λόγω του μεγάλου κόστους στο ρεύμα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Οι αμόνωτες κατοικίες - αποτελούν την πλειονότητα του ελληνικού κτιριακού αποθέματος - αναδεικνύονται ως η πλέον ευάλωτη κατηγορία απέναντι στους καύσωνες.

«Όσο καθυστερούμε να λάβουμε μέτρα, εκατομμύρια πολίτες θα εξακολουθούν να ζουν σε σπίτια που το καλοκαίρι μετατρέπονται σε θερμικές παγίδες» ανέφερε η Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace.

«Η κατοικία πρέπει να γίνει η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην κλιματική κρίση και βασική υποδομή κοινωνικής ανθεκτικότητας», συμπλήρωσε η Μυρτώ Πισπίνη.