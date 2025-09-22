«Φρένο» ΣτΕ στα αυθαίρετα μέσα σε πολυκατοικίες: Πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις

«Φρένο» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κρίνοντας ότι όταν δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας απαιτείται ομόφωνη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών για την τακτοποίηση.

Η απόφαση ελήφθη από την Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου το οποίο κλήθηκε να εξετάσει υπόθεση που αφορούσε πολυκατοικία στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, όπου είχαν γίνει αυθαίρετες κατασκευές στην πιλοτή και στον ακάλυπτο χώρο.

Σύμφωνα με τον ν. 4178/2013, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών μπορούσε να ζητήσει την τακτοποίηση. Όμως, το ΣτΕ έκρινε ότι αυτή η δυνατότητα παραβιάζει το Σύνταγμα – και συγκεκριμένα τα άρθρα 17 και 24 – αν έστω και ένας συνιδιοκτήτης διαφωνεί.

Τι αλλάζει με τον νόμο του ΣτΕ στις πολυκατοικίες

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σε πολυκατοικίες χωρίς κανονισμό οροφοκτησίας, για να «τακτοποιηθούν» αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους, απαιτείται πλέον ομόφωνη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών.

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει πολλές περιπτώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων, ιδιαίτερα σε παλαιές πολυκατοικίες, όπου συχνά λείπει κανονισμός οροφοκτησίας ή υπάρχουν διαφωνίες για τη χρήση της πιλοτής.