Μενού

«Φρένο» ΣτΕ στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με οικοδομική άδεια που ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4495/2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. 

Reader symbol
Newsroom
ΣΤΕ
Συμβούλιο της Επικρατείας | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4495/2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. 

Εννέα χρόνια μετά, σύμφωνα με την ΕΡΤ έκριναν ότι οι διατάξεις του νόμου του 2017 είναι αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι ελεγχόμενες διατάξεις του ν. 4495/2017 προσκρούουν  στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ