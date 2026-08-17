«Φρένο» ΣτΕ στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με οικοδομική άδεια που ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4495/2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.

Εννέα χρόνια μετά, σύμφωνα με την ΕΡΤ έκριναν ότι οι διατάξεις του νόμου του 2017 είναι αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι ελεγχόμενες διατάξεις του ν. 4495/2017 προσκρούουν στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

