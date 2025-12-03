Φρίκη για νεαρή στη Θεσσαλονίκη: 24χρονος την κλείδωσε στο σπίτι του και αποπειράθηκε να τη βιάσει

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που σημειώθηκε σε χωριό της Θεσσαλονίκης, όπου μια νεαρή γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον τρόμο. Σύμφωνα με την αστυνομία, 24χρονος αλλοδαπός προσέγγισε την κοπέλα με το αυτοκίνητό του, προσποιούμενος ότι θα τη μεταφέρει στο σπίτι της.

Αντί γι’ αυτό, την οδήγησε στη δική του οικία, όπου κλείδωσε όλες τις πόρτες και αποπειράθηκε να προχωρήσει σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η κοπέλα αντιστάθηκε σθεναρά, με αποτέλεσμα ο δράστης να υποχωρήσει και τελικά να την αφήσει σε διπλανό χωριό. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που φορούσε κατά την ώρα της επίθεσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.