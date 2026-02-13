Φρίκη στα Άνω Λιόσια: 44χρονος πλήρωνε ανήλικα για να ασελγεί πάνω τους - Στο «κόλπο» και γονείς

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Φυλής συνελήφθη την Τετάρτη ένας 44χρονος στα Άνω Λιόσια, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικο έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη 35χρονος, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και γονέας ανήλικου θύματος, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 44χρονο και να διευκόλυνε ή να μεσολαβούσε για τις αδιανόητες πράξεις, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή και εκείνος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, ο δράστης προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος την οικονομική και κοινωνική τους ευαλωτότητα, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης, όπως ξύλα για να ζεσταθούν. Με τον τρόπο αυτό φέρεται να δημιουργούσε συνθήκες εξάρτησης και εκμετάλλευσης.

Άνω Λιόσια: Έσπρωχνε τα ανήλικα στα ναρκωτικά

Επιπλέον, κατηγορείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μπροστά στα ανήλικα ενώ δεν αποκλείεται να τους έδινε και ναρκωτικά.

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.