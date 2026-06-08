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Φρίκη στα Χανιά: 34χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά 14χρονους – Τους προσέφερε χρήματα για να υποκύψουν

Εφιαλτικές στιγμές για δύο 14χρονους στη Σούδα, όταν 34χρονος τους παρενόχλησε σεξουαλικά τάζοντάς τους χρήματα.

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Σοκ προκαλεί η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση δύο 14χρονων αγοριών το βράδυ του Σαββάτου στη Σούδα Χανίων.Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 21:30 στο λιμάνι, όταν ένας 34χρονος αλλοδαπός πλησίασε τους ανήλικους προτείνοντάς τους ερωτική συνεύρεση. Τα παιδιά, φοβισμένα, απομακρύνθηκαν, ωστόσο ο δράστης τα ακολούθησε μέχρι το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας.

Εκεί, ο 34χρονος τα εγκλώβισε, προχώρησε σε θωπείες και ασελγείς πράξεις, ενώ έφτασε στο σημείο να τους προσφέρει χρήματα για να υποκύψουν στις προθέσεις του.

Οι ανήλικοι κατάφεραν να ξεφύγουν και ενημέρωσαν τους γονείς τους, οι οποίοι κατήγγειλαν αμέσως το ανατριχιαστικό περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία αναζητά τον δράστη.

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