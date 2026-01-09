Θεσσαλονίκη: 23χρονη καταγγέλλει για βιασμό και revenge porn πρώην σύντροφό της

Μια σοβαρή καταγγελία έφερε στο φως 23χρονη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστηρίζει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον πρώην σύντροφό της ενώ φέρεται να την απειλούσε με εκδικητική πορνογραφία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής στις Αρχές, κατά τη διάρκεια της διετούς σχέσης με τον 27χρονο, την εξύβριζε με χυδαίους χαρακτηρισμούς, την απειλούσε ενώ έφτασε σε σημείο να την κρατήσει αιχμάλωτη μέσα στο σπίτι του. Παράλληλα, σύμφωνα με το thestival.gr βιντεοσκοπούσε ερωτικές τους στιγμές χωρίς την συγκατάθεσή της.

Όπως υποστήριξε η νεαρή – σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μετά τον χωρισμό τους την παρενοχλούσε συστηματικά προκειμένου να υπάρξει επανασύνδεση και μάλιστα δύο φορές έπεσε θύμα βιασμού από τον 27χρονο.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό μάλιστα, έλαβε χώρα ανήμερα των Θεοφανίων, τη δεύτερη φορά που προχώρησε σε κακοποίηση όπου και βιντεοσκόπησε τη σεξουαλική πράξη. Στη συνέχεια της έστειλε το βίντεο προκειμένου να να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του.

Μετά την καταγγελία της 23χρονης στις Αρχές, ο 27χρονος εντοπίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, εκδικητική πορνογραφία, παράνομη κατακράτηση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί προσωπικών δεδομένων. Η 23χρονη αναμένεται να εξεταστεί από Ιατροδικαστή.

