Φρίκη στην Ανάβυσσο: Νεκρή βρέθηκε φώκια, που σκοτώθηκε σκόπιμα με κυνηγετικό όπλο

Μια εξαιρετικά θλιβερή εικόνα καταγράφηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου, όπου βρέθηκε νεκρή μια μεσογειακή φώκια. Το περιστατικό έγινε γνωστό χάρη σε ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τη MOm, την ελληνική οργάνωση που ασχολείται με τη μελέτη και προστασία του είδους.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική, κλιμάκιο της MOm έφτασε στο σημείο για να πραγματοποιήσει αυτοψία και να συλλέξει δείγματα.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν με απογοήτευση ότι η φώκια —ένα ενήλικο αρσενικό— είχε σκοτωθεί σκόπιμα με κυνηγετικό όπλο. Η MOm χαρακτήρισε το συμβάν ως εγκληματική ενέργεια, επισημαίνοντας ότι στέρησε από το ζώο τη δυνατότητα να ζει ελεύθερο στα νερά του Αργοσαρωνικού.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετρήσεων και της δειγματοληψίας, η οργάνωση κατέθεσε αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αυτοψία.

Η ανακοίνωση της Οργάνωσης

Η οργάνωση αναφέρει στην ανακοίνωσή της τα εξής: «Μια εξαιρετικά θλιβερή εικόνα αντίκρισαν τα μέλη της MOm την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ εντόπισαν μια νεκρή μεσογειακή φώκια στη περιοχή Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου και ενημέρωσαν άμεσα την οργάνωσή μας.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια – ένα ενήλικο αρσενικό άτομο – είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση κυνηγετικού όπλου. Μια εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού.

Νεκρή φώκια στην Ανάβυσσο | facebook.com/MOm Greece

Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις και τη συλλογή υλικού, κατατέθηκε άμεσα σχετική αναφορά στο αρμόδιο για την περιοχή Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση:

Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας.

Τέτοιες ενέργειες – έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία – προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος».