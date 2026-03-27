Φρίκη στην Ηλεία: Με σημάδια κακοποίησης το 10 μηνών βρέφος - «Όταν το εξέταζαν, η μητέρα το πήρε και έφυγε»

Σοκ προκαλεί η είδηση πως μόλις δέκα μηνών βρέφος στον Πύργο Ηλείας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, με φανερά σημάδια κακοποίησης.

Συγκεκριμένα, το μικρό κοριτσάκι είχε πολλαπλά κατάγματα, παλαιά και νέα, ενώ οι γιατροί κάνουν λόγο για σημάδια που παραπέμπουν σε εγκαύματα και δαγκωματιές. Το μόνο σίγουρο είναι πως αποτελεί σίγουρα υπόθεση παραμέλησης, καθώς το βρέφος διαγνώστηκε και με οστεομυελίτιδα, η οποία προκλήθηκε από παλιά χτυπήματα στα χέρια και τα πόδια που δεν αντιμετωπίστηκαν ιατρικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 18χρονη μητέρα του μωρού, το μετέφερε στο Νοσοκομείο Ηλείας για ένα άλλο πρόβλημα υγείας, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τα υπόλοιπα τραύματά του.

«Όταν το εξέταζαν οι γιατροί, η μητέρα το πήρε και έφυγε», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Αντιλήφθηκαν ότι το παιδί θα πεθάνει αν μείνει στο σπίτι και κάλεσαν την αστυνομία...Μετά από τρεις ημέρες που έψαχναν οι αστυνομικοί το βρέφος, το βρήκαν και του έκαναν εισαγωγή».

Όσο διεξάγεται η έρευνα για το αν τελικά το παιδί δέχεται κακοποίηση, το Χαμόγελο του Παιδιού έφερε στο φως το προβληματικό περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωνε η μητέρα, η οποία το είχε σκάσει από το σπίτι της όταν ήταν 16 χρονών.