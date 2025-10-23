Φρίκη στην Ηλεία: Σκύλος βασανίστηκε άγρια και κακοποιήθηκε σεξουαλικά

Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει ένα φρικιαστικό περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ζώου, που αποκαλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ηλεία.

Λίγο μετά τις 10:00, εθελοντές της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι» εντόπισαν στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας ένα αρσενικό σκυλί σε φρικτή κατάσταση, καλυμμένο στα αίματα. Όπως ανέφερε στο ilialive.gr ο εθελοντής Διονύσης Λιαρομάτης, αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι το ζώο είχε πυροβοληθεί. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σοκαριστική.

Το άτυχο ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε βαθύ τραύμα στον πρωκτό, προκληθέν από τη βίαιη εισαγωγή αντικειμένου. Ο γιατρός προχώρησε σε οκτώ ράμματα για να αντιμετωπιστεί το τραύμα, ενώ το σκυλί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Η Φιλοζωική Κρεστένων προχώρησε αμέσως σε καταγγελία στην αστυνομία και απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να συνδράμουν με οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του δράστη.

«Αυτό που συνέβη δεν είναι απλώς κακοποίηση ζώου· είναι μια πράξη σαδισμού και εγκληματικής βίας. Όποιος το έκανε, αποτελεί κίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση.

Η ανακοίνωση της Φιλοζωικής αναφέρει: «Ένα κτήνος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ένα τέρας που, αν δεν δίστασε να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα ζώο, δεν θα διστάσει να το κάνει και σε έναν άνθρωπο — ίσως σε ένα ανυπεράσπιστο παιδί. Αν γνωρίζεις κάτι και σιωπάς, είσαι συνένοχος. Μίλα. Τώρα!»