Φρίκη στην Ινδονησία: Μητριά έβαλε τον γιο της να πιει βραστό νερό - Την «έδειξε» λίγο πριν πεθάνει

Σοκ έχει προκαλέσει στα social media βίντεο από την Ινδονησία, που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές ενός 12χρονου στο νοσοκομείο, λίγο πριν πεθάνει από φρικτά εσωτερικά εγκαύματα.

Λίγο πριν ξεψυχήσει, το παιδί, που φέρεται να είχε εξαναγκαστεί να πιει βραστό νερό, κατονόμασε την μητριά του ως υπεύθυνη, αποκαλύπτοντας ένα ιστορικό κακοποίησης, μεταφέρει η Daily Mail.

Στις 19 Φεβρουαρίου, ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο στο Σουκαμπούμι, στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας, με εκτεταμένα εγκαύματα από βραστό νερό. Λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

'It was Mummy': Tragic moment bullied child 'forced to drink boiling water by his step-mother' points at her when asked who was to blame shortly before dying from his injuries https://t.co/5wrkZj8Ivq — Daily Mail (@DailyMail) February 25, 2026

Ινδονησία: Απερίγραπτη σκληρότητα

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται η στιγμή που ένας άνδρας ρωτά το παιδί ποιος ευθύνεται για τα τραύματά του. Ο 12χρονος, εμφανώς εξαντλημένος, σηκώνει με δυσκολία το χέρι του και δείχνει προς τη μητριά του.

Στο ίδιο οπτικό υλικό, η γυναίκα αντιδρά έντονα και επιχειρεί να κινηθεί προς το παιδί, ωστόσο παρεμποδίζεται από τον άνδρα, ο οποίος της ζητά να παραμείνει ακίνητη, προκειμένου ο ανήλικος να ολοκληρώσει όσα έχει να πει.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, καταγράφηκε και δεύτερο βίντεο από το νοσοκομειακό κρεβάτι, στο οποίο ο 12χρονος, με βαριά τραύματα, ψιθυρίζει τη λέξη «μαμά» όταν ερωτάται ποιος τον κακοποίησε.

Σύμφωνα με ινδονησιακά μέσα ενημέρωσης, η σορός του παιδιού έφερε επίσης τραύματα που παραπέμπουν σε επαναλαμβανόμενη σωματική κακοποίηση.

Ο πατέρας του 12χρονου, Άνουαρ Σατίμπι, 38 ετών, δήλωσε ότι ο γιος του είχε πέσει και στο παρελθόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τη σύζυγό του, το 2025.

Όπως ανέφερε, είχε καταθέσει μήνυση για προηγούμενα περιστατικά, ωστόσο η υπόθεση οδηγήθηκε σε διαμεσολάβηση, μετά από συγγνώμη και δέσμευση της γυναίκας ότι θα αλλάξει συμπεριφορά. Ο ίδιος τόνισε ότι η καταγγελία δεν αποσύρθηκε ποτέ επισήμως.

Υποστήριξε επίσης ότι το παιδί δεχόταν συστηματικό ξυλοδαρμό, ιδιαίτερα όταν ερχόταν σε σύγκρουση με τα θετά αγόρια της μητριάς του.

Ινδονησία: «Είχε απλώς πυρετό», είπε η μητριά

Το βράδυ πριν από τον θάνατο του παιδιού, ο πατέρας βρισκόταν στη δουλειά του, όταν – όπως κατέθεσε – η σύζυγός του, τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο 12χρονος είχε υψηλό πυρετό.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε το παιδί καλυμμένο με φουσκάλες και εγκαύματα, ενώ το πρωί ήταν απολύτως καλά. Η γυναίκα φέρεται να ισχυρίστηκε ότι οι φουσκάλες εμφανίζονταν «φυσιολογικά» όταν το παιδί ανέβαζε πυρετό.

Οι γιατροί του νοσοκομείου διαπίστωσαν ότι το μοτίβο και η σοβαρότητα των εγκαυμάτων δεν συνάδουν με φυσικά αίτια, αλλά παραπέμπουν σε κακοποίηση. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται πλέον να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.