Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος αποκαλύπτεται πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός διαμερίσματος στην Κυψέλη. Ένα δολοφονημένο βρέφος, τρία απροστάτευτα ανήλικα αδέρφια και ένας κρατικός μηχανισμός που κώφευε συστηματικά, συνθέτουν το παζλ μιας πρωτοφανούς φρίκης που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Σε μια ροζ βαλίτσα, κρυμμένη στον πυθμένα ενός καταψύκτη, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για ένα αβοήθητο μωρό. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα «παγώνουν» το αίμα: το άψυχο κορμί του έφερε 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, τρία από αυτά καταφέρθηκαν όσο το βρέφος ήταν ακόμη ζωντανό, ενώ τα υπόλοιπα ήταν μεταθανάτια. Η παρατεταμένη παραμονή της σορού σε συνθήκες βαθιάς ψύξης καθιστά αδύνατο τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου θανάτου, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα για το πόσο καιρό το ζευγάρι έκρυβε το μακάβριο μυστικό του.

Σκιές και εγκληματικό παρελθόν

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο 43χρονος πατέρας και μια 38χρονη Γερμανίδα, η οποία επιμένει στους ισχυρισμούς της πως είναι η βιολογική μητέρα όλων των παιδιών. Ο άνδρας αποτελεί παλιό γνώριμο των Αρχών, καθώς το 2020 είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί για μαστροπεία σε βάρος μιας 40χρονης ομοεθνούς της συντρόφου του, στην περιοχή της Αχαρνών, αποφυλακιζόμενος τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Η οικογένεια ζούσε σαν «φαντάσματα», μετακομίζοντας διαρκώς από το ένα Airbnb στο άλλο. Πριν εγκατασταθούν στην Κυψέλη, διέμεναν στον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Φυλής, διαμέρισμα το οποίο εγκατέλειψαν εσπευσμένα πριν από ενάμιση μήνα, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στον χώρο.

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Το πλέον εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η εκκωφαντική απουσία της Πολιτείας. Ήδη από το 2020, υπήρχαν τρεις επώνυμες καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού» που περιέγραφαν εικόνες ακραίας παραμέλησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τους γονείς.

Τα προειδοποιητικά καμπανάκια χτυπούσαν ασταμάτητα. Μόνο μέσα στο 2025, τα παιδιά μεταφέρθηκαν τρεις φορές στο Νοσοκομείο Παίδων σε άθλια κατάσταση. Σύμφωνα με καταγγελίες συνδικαλιστών της υγείας, η Αστυνομία και η Εισαγγελία είχαν ενημερωθεί. Κι όμως, ο 43χρονος κατάφερνε κάθε φορά να παίρνει τα παιδιά και να εξαφανίζεται, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τα αντανακλαστικά των κοινωνικών υπηρεσιών και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής.

Αναζητώντας την Αλήθεια μέσω DNA

Πλέον, τον λόγο έχουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων DNA προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις πραγματικές βιολογικές και συγγενικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.

Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα: Ποιος έκοψε το νήμα της ζωής του βρέφους και γιατί το κράτος επέτρεψε σε τρία ακόμη παιδιά να ζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια αυτών των ανθρώπων;

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Η ανατριχιαστική στάση της 38χρονης απέναντι στη φρικιαστική αποκάλυψη του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη συνοδεύεται από νέες κρίσιμες εξελίξεις, καθώς τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας δίνουν καταθέσεις στην αστυνομία φωτίζοντας το σκοτεινό περιβάλλον διαβίωσής τους, ενώ την ίδια στιγμή αναμένεται άμεσα, πιθανότατα αύριο, η επίσημη άσκηση ποινικών διώξεων για ανθρωποκτονία.

Με κύριο ζητούμενο για τους αστυνομικούς να δουν πότε ακριβώς έχει γίνει η ανθρωποκτονία. Γιατί δεν πιστεύουν πλέον ότι μπορεί να έχει γίνει το ’22, το ’23. Και σε ποιο μέρος έγινε η ανθρωποκτονία. Να εξασφαλίσουν μια ομολογία, να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και πιθανολογούν τις επόμενες ώρες θα έχουμε ακριβή στοιχεία του τι έχει συμβεί.

Ζητούμενο είναι να καταθέσουν και τα τρία παιδιά. Έχει ζητήσει η εισαγγελία να καταθέσουν με την παρουσία παιδοψυχολόγων. Αυτό δεν θα γίνει άμεσα.

Θα γίνει ίσως αύριο, μεθαύριο, προκειμένου από αυτούς να μάθουν την αλήθεια και το τι έχει γίνει και αν ζούσαν όλο αυτόν τον καιρό μεταφέροντας από ψυγείο σε ψυγείο, από σπίτι σε σπίτι, το νεκρό παιδί για το οποίο έλεγε η μητέρα ότι «εγώ θέλω να το έχω μαζί μου και να το πάρω μάλιστα και στη Γερμανία, νεκρό».