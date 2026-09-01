Κυψέλη: Οι αναφορές που έλαβε το Χαμόγελο του Παιδιού από το 2020 - Τα κοινά σημεία με τη φρικτή υπόθεση

Το Χαμόγελο του Παιδιού παρουσίασε ανώνυμες αναφορές που είχε λάβει από το 2020 και οι οποίες παρουσιάζουν κοινά σημεία με την φρικτή υπόθεσης της Κυψέλης.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει:

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για την υπόθεση της Κυψέλης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

1. Τον Απρίλιο 2020 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Ο καλών ανέφερε:

παραμέληση της υγιεινής των 3 παιδιών

οικονομική εκμετάλλευση της κόρης

χρήση ουσιών από τους γονείς

παραμέληση της εποπτείας των παιδιών

Η αναφορά εστάλη στην αρμόδια Εισαγγελία. Ενημέρωση του Οργανισμού για την πορεία της αναφοράς δεν υπήρξε.

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2. Τον Δεκέμβριο 2024 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Οι καλούντες ανέφεραν:

πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι

σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη

χρήση ουσιών από τους γονείς

κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα

Καθώς δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία (ονοματεπώνυμα, περιοχή κ.λπ.) ο Οργανισμός δεν προχώρησε σε αποστολή της συγκεκριμένης αναφοράς στις αρμόδιες Αρχές.

3. Με τα δεδομένα που τώρα δημοσιοποιούνται, οι ηλικίες, το φύλο των παιδιών και οι οικογενειακές συνθήκες (Έλληνας πατέρας, αλλοδαπή μητέρα, χρήση ουσιών κ.λπ.) ταιριάζουν με την υπόθεση της Κυψέλης.

Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί απόλυτα λόγω έλλειψης στοιχείων στην αναφορά του 2020 και στην κλήση του 2024.

4. Από το 2024 έως και σήμερα δεν έχει υπάρχει καμία άλλη εμπλοκή του Οργανισμού ''Το Χαμόγελο του Παιδιού''.»

Μαρτυρία για το διαμέρισμα στη Φυλής: «Βρωμιά και κλειστές πόρτες»

«Πολλή βρωμιά, για φασαρίες ο Κυριάκος (σ.σ. ο σύζυγός της) τα ξέρει. Μήπως είναι αυτοί που να ανακατεύτηκαν με το μωράκι, που σκοτώσανε ένα μωράκι; Αυτοί είναι; Φρίκη, τραγωδία μεγάλη» λέει στο Orange Press Agency, ένοικος της πολυκατοικίας επι της Φυλής όπου διέμενε, προτού μεταφερθεί στη Θάσου, το ζευγάρι που κατηγορείται για την ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης.



Πρόκειται για ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας, το οποίο εγκατέλειψαν όταν για άγνωστο λόγο εκδηλώθηκε φωτιά.



Η ίδια γυναίκα -ο σύζυγος της οποίας ήταν διαχειριστής στο κτίριο της Φυλής- υποστήριξε ότι δεν έβλεπε τα παιδιά, ούτε είχε ακούσει κλάμα βρέφους: «Καθόλου, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μόνο μια φορά ήθελα να πάω εγώ να τους πω "δεν ντρέπεστε που μας κάνατε εδώ χάλια μαύρα;"».

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Όπως είπε, οι συνθήκες στο διαμέρισμα, και εκτός αυτού, ήταν τόσο άσχημες που «δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Βρώμα, βρώμα, βρώμα, σακιά βρωμιά».



Και άλλοι ένοικοι, μιλώντας με κλειστές τις κάμερες, σημείωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί βρέφος στο ακίνητο.

Κυψέλη: «Το παιδί ήταν άρρωστο», λέει ο 43χρονος

Μιλώντας στην εκπομπή Live News o 43χρονος, αναφέρει σχετικά με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό, ότι ήταν άρρωστο.

«Το παιδί ήταν άρρωστο. Δεν ήταν ότι το σκοτώσαμε εμείς. Είχε μια αρρώστια με το έντερο του και κήλη. Κήλη είχε. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Και είχαν πάει στο γιατρό», ανέφερε.