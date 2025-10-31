Φροντιστήριο δίνει υποτροφία στις μαθήτριες που «φόρεσαν το καρπούζι» στην παρέλαση

Το επίκεντρο αντιδράσεων έγιναν τις τελευταίες μέρες τρεις μαθήτριες που συμμετείχαν στη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα επειδή φορούσαν στα μανίκια τους ένα καρπούζι, που είναι το σύμβολο αλληλεγγύης για τον παλαιστινιακό λαό.

Επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι χρήστες αντέδρασαν έντονα στην κίνηση των κοριτσιών, ενώ άλλοι τις στήριξαν ανοιχτά για την αλληλεγγύη τους.

Ένα φιλολογικό φροντιστήριο στην Αθήνα αποφάσισε να ταχθεί επίσης στο πλευρό των μαθητριών, παρέχοντας υποτροφία για τα φιλολογικά μαθήματα.

Διαβάστε ακόμα: Η σημαιοφόρος με την καρφίτσα καρπούζι μιλά για πρώτη φορά: «Ήταν μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς»

Η ανακοίνωση του φροντιστηρίου

H ανακοίνωση του φροντιστηρίου «Φωταγωγός» για την υποτροφία: Διαβάσαμε σήμερα ότι οι τρεις μαθήτριες με το καρπούζι είναι Γ΄ Γυμνασίου και φοιτούν στο κέντρο της Αθήνας. Αν το διαβάζουν ή αν τις γνωρίζει κάποιος, τους προσφέρουμε πλήρη υποτροφία για όλα τα φιλολογικά μαθήματα και όποια σεμινάρια επιθυμούν. Συγχαρητήρια στις ίδιες, στους γονείς και στους καθηγητές τους.



