Η σημαιοφόρος με την καρφίτσα καρπούζι μιλά για πρώτη φορά: «Ήταν μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς»

Η σημαιοφόρος σε γυμνάσιο του κέντρου της Αθήνας, που επέλεξε να τοποθετήσει στο μανίκι του λευκού πουκάμισού της μια μικρή καρφίτσα με το σχέδιο του καρπουζιού- σύμβολο που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί διεθνώς με την παλαιστινιακή σημαία και τον αγώνα για ειρήνη και ελευθερία στη Γάζα - μίλησε για την επιλογή της αυτή.

Η 14χρονη Μ., γνωστή πλέον ως «η σημαιοφόρος με το καρπούζι», έγινε αντικείμενο επαίνων αλλά και διαδικτυακής στοχοποίησης. Μιλώντας στην Εφημερίδα των Συντακτών, εξήγησε ότι η πράξη της ήταν «μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς».

«Δεν το έκανα για να προβληθώ. Το κάναμε μαζί με δύο συμμαθήτριές μου, γιατί διαβάζουμε και βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γάζα. Έχω έναν μικρό αδερφό, δύομισι ετών, και δεν μπορώ να φανταστώ να ζει μέσα σε πόλεμο και πείνα», ανέφερε.

Η μαθήτρια σημείωσε ότι περίμενε κάποιες αντιδράσεις, αλλά δεν κατανοεί γιατί η επέτειος του ελληνικού «ΟΧΙ» δεν μπορεί να λειτουργήσει ως σύμβολο αντίστασης σε κάθε μορφή αδικίας:

«Το ‘ΟΧΙ’ δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ένα ‘όχι’ σε κάθε πόλεμο, σε κάθε φασισμό, σε κάθε βαρβαρότητα», δήλωσε.

Η Μ. ανέφερε ότι έλαβε θερμή υποστήριξη από τους γονείς, τους καθηγητές και τους συμμαθητές της, ενώ τα χυδαία σχόλια που δημοσιεύτηκαν στα κοινωνικά δίκτυα επέλεξε να τα αγνοήσει:

«Είναι άνθρωποι που ξέρουν μόνο να μισούν. Εμάς μας νοιάζει να είμαστε στο πλευρό όσων υποφέρουν».

Η 14χρονη μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου είναι άριστη στα μαθήματά της, αγαπά τον αθλητισμό και ονειρεύεται να γίνει γιατρός. Προς το παρόν, όμως, κατάφερε κάτι ίσως ακόμη σημαντικότερο: να στείλει, μέσα από μια μικρή χειρονομία, ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης από τη νέα γενιά.