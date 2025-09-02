FT: Καμπανάκι για το δημογραφικό στην Ελλάδα - «Καταρρέει» ο αριθμός των μαθητών

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια νέα εκπαιδευτική και δημογραφική κρίση, σύμφωνα με ανάλυση των Finincial Times. Πάνω από 750 σχολικές μονάδες δεν θα ανοίξουν φέτος, καθώς ο αριθμός των παιδιών έχει μειωθεί δραματικά.

Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε απομονωμένες περιοχές ή νησιά, αλλά και στην καρδιά της Αττικής, με αξιωματούχους να μιλούν για «κατάρρευση των δημογραφικών δεδομένων».

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Οι αίθουσες διδασκαλίας αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στα μαιευτήρια και τον αριθμό των γεννήσεων, που δυστυχώς μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας».

Πτώση 19% στον αριθμό των μαθητών

Συνολικά, 766 σχολεία από τα 14.857 δεν πληρούν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών ανά μονάδα, γεγονός που οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας τους για τη φετινή σχολική χρονιά. Αν και προβλέπεται δυνατότητα επαναλειτουργίας εντός τριών ετών εφόσον αυξηθεί ο αριθμός μαθητών, στην πράξη ελάχιστα σχολεία επαναλειτουργούν. Εξαίρεση αποτελούν μονάδες σε ευαίσθητες περιοχές, όπως τα νησιά κοντά στα σύνορα και οι ακριτικές περιοχές, όπου τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών.

Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι

Η Ελλάδα είδε τον πληθυσμό της αναπαραγωγικής ηλικίας να μειώνεται αισθητά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα οι γεννήσεις να σημειώνουν συνεχή πτώση. Το 2022, οι γεννήσεις υποχώρησαν κάτω από τις 80.000, ενώ το 2023 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις σχεδόν στο διπλάσιο.

Η καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρα Τραγάκη, επισημαίνει πως: «Η μείωση είναι ταχύτατη και ιδιαίτερα έντονη στη χώρα μας».

Ο μέσος όρος ηλικίας γέννησης του πρώτου παιδιού για τις Ελληνίδες έχει ξεπεράσει τα 32 έτη, ενώ ο δείκτης γονιμότητας έχει πέσει στο 1,35, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Παράλληλα, παραμένει χαμηλό και το ποσοστό γεννήσεων εκτός γάμου.

Η εικόνα επιδεινώθηκε και από τη μετανάστευση χιλιάδων νέων και μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό την περίοδο της οικονομικής κρίσης, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τον αριθμό των εν δυνάμει γονέων.

Τα προβλήματα στην εκπαίδευση

Παρά τις μαζικές αναστολές λειτουργίας σχολείων, το υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, η κατάσταση δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι μαθητές καλούνται να διανύσουν καθημερινά αποστάσεις που φτάνουν έως και τα 80 χιλιόμετρα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα οικονομικά κίνητρα δεν επαρκούν από μόνα τους για την ανατροπή του δημογραφικού φαινομένου, καθώς το πρόβλημα είναι βαθιά κοινωνικό και πολιτισμικό.

Το πρόβλημα στην Ευρώπη

Αν και η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ανησυχητική, το πρόβλημα της υπογεννητικότητας αγγίζει και άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ακόμη και κράτη με ισχυρό κοινωνικό κράτος και ποιοτική προσχολική φροντίδα, όπως η Δανία και η Σουηδία, δυσκολεύονται να ανεβάσουν τα ποσοστά γονιμότητας πάνω από το επίπεδο αντικατάστασης πληθυσμού.