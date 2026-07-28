Η παραλία Φτέρη της δυτικής Κεφαλονιάς φιγουράρει στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας λίστας με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της θαλάσσιας επισκεψιμότητας, δημιουργώντας ερωτηματικά για την πίεση που ενδέχεται να ασκεί στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής.

Άρθρο του kefaloniapress.gr αναφέρεται στην ύπαρξη προστατευόμενων λιβαδιών Ποσειδωνίας στον βυθό και τονίζει την ανάγκη μέτρων διαχείρισης, όπως η εγκατάσταση οικολογικών αγκυροβολίων και η θέσπιση κανόνων για την αγκυροβολία των σκαφών.

Η πυκνή συγκέντρωση σκαφών

https://www.marinetraffic.com 27 7 2026 | https://www.marinetraffic.com 27 7 2026

Σε στιγμιότυπο του MarineTraffic που εξέτασε το KefaloniaPress διακρίνεται πυκνή συγκέντρωση σκαφών μέσα στον όρμο και κατά μήκος της ακτογραμμής. Η εικόνα είναι ενδεικτική της έντασης που δέχεται η περιοχή, αλλά χρειάζεται να διαβαστεί με ακρίβεια.

Δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι όλα τα σκάφη είναι αγκυροβολημένα, ούτε το ακριβές σημείο στο οποίο έχει πέσει κάθε άγκυρα, ούτε πόσο χρόνο παραμένει κάθε σκάφος, ούτε εάν τηρούνται οι αποστάσεις από τους λουομένους, ούτε εάν έχει ήδη προκληθεί περιβαλλοντική ζημιά.

Παράλληλα, το MarineTraffic εμφανίζει μόνο τα σκάφη που διαθέτουν ενεργό πομπό AIS και των οποίων το σήμα λαμβάνεται από το σύστημα. Πολλά μικρά ταχύπλοα και ενοικιαζόμενα σκάφη που κινούνται καθημερινά προς τη Φτέρη δεν εμφανίζονται στον χάρτη. Η πραγματική κίνηση, επομένως, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που βλέπουμε στην οθόνη.

Έχει χαρτογραφηθεί θαλάσσιο λιβάδι στη ζώνη της Φτέρης

Επιπλέον το KefaloniaPress επικαλείται το επίσημο γεωχωρικό σύνολο δεδομένων «Seagrass Meadows in the Greek Seas», το οποίο δημιουργήθηκε με στοιχεία του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και διατίθεται μέσω του EMODnet, και αναφέρει ότι έχει χαρτογραφηθεί θαλάσσιο λιβάδι στη ζώνη της Φτέρης.

Η επιστημονική βάση δεν κατονομάζει το είδος στο συγκεκριμένο τοπικό πολύγωνο. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Posidonia oceanica είναι μακράν το κυρίαρχο θαλάσσιο φανερόγαμο στις ελληνικές θάλασσες.

Τα πράσινα αγκυροβόλια

Την τοπική παρουσία Ποσειδωνίας επιβεβαιώνει, με βάση τη γνώση του πεδίου, ο δύτης και ερευνητής Μάκης Σωτηρόπουλος προτείνοντας ως λύση τα οικολογικά αγκυροβόλια.

Τα οικολογικά αγκυροβόλια είναι σταθερά και ειδικά σχεδιασμένα σημεία πρόσδεσης. Επιτρέπουν στα σκάφη να δένουν χωρίς να ρίχνουν κάθε φορά τη δική τους άγκυρα και χωρίς η αλυσίδα να σέρνεται πάνω στον βυθό. Μπορούν να προσφέρουν: προστασία των θαλάσσιων λιβαδιών, ασφαλέστερη πρόσδεση, συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων, έλεγχο της διάρκειας παραμονής, ηλεκτρονική κράτηση και καταβολή τέλους, πραγματική εικόνα της φέρουσας ικανότητας του όρμου.

Μιλώντας στο KefaloniaPress, προχωρά ακόμη περισσότερο και ζητά να εφαρμοστεί χωρίς νέα καθυστέρηση η λύση που έχει ήδη παρουσιάσει:

«Η περιοχή της Φτέρης είναι αναγνωρισμένο λιβάδι Ποσειδωνίας και προστατευόμενη περιοχή. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τα έχουμε ήδη συζητήσει: πράσινα αγκυροβόλια που πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα».

Σύμφωνα με τον ίδιο προτείνεται η εγκατάσταση οικολογικών αγκυροβολίων στην Κεφαλονιά που περιλαμβάνει:

δωρεάν εγκατάσταση οικολογικών αγκυροβολίων,

ηλεκτρονική διαχείριση των θέσεων,

ελεγχόμενη καταβολή τέλους από τα σκάφη,

περιορισμός της ανεξέλεγκτης πόντισης αγκυρών.

Παράλληλα, το KefaloniaPress θέλει ερωτήματα προς τους αρμόδιους μεταξύ των οποίων, αν υπάρχει ειδικός κανονισμός κίνησης και αγκυροβολίας στη Φτέρη και ποιο είναι το καθεστώς προστασίας της περιοχής.