Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία του Ορχομενού Φθιώτιδας, μετά την αποκάλυψη μιας υπόθεσης βιασμού μιας 16χρονης το περασμένο Σάββατο από δύο ανήλικα αγόρια 17 και 15 ετών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι ανήλικοι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν μαζί με τους τέσσερις γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη νομική διαδικασία με τη δικογραφία να βρίσκεται στην Εισαγγελία.

Η καταγγελία προήλθε από την ανήλικη κοπέλα ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή που να επιβεβαιώνει την τέλεση της γενετήσιας πράξης. Παράλληλα άρχισε η διαδικασία απολογίας των φερόμενων δραστών.

Οι ίδιοι από την πλευρά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζουν ότι δεν συνέβη τίποτα χωρίς τη θέληση της παθούσας, με τον έναν εκ των δύο φερόμενων δραστών, να αρνείται τη συμμετοχή του στην πράξη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς.