Φθιώτιδα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά - 37 πυρκαγιές μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο

Η Πυροσβεστική έθεσε υπό μερικό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε σήμερα, το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου, σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00, με το μέτωπο να μην απειλεί κατοικίες.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, συνολικά 37 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.