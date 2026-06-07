Φωτιά σε Φθιώτιδα και Φάρσαλα - Επιχειρούν τουλάχιστον πέντε αεροσκάφη

Συναγερμός ήχησε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής (7/6), όταν ξέσπασε φωτιά σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Μόλις λίγη ώρα αργότερα, ένα δεύτερο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε και σε αγροτική έκταση στα Φάρσαλα, πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Καλλιθέα.
Στην εν λόγω περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.
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