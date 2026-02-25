Φυλακές Δομοκού: «Φύλλο και φτερό» έκανε το ελληνικό FBI τα κελιά - Βρήκαν μαχαίρια και σουβλιά

Σε νέα έφοδο στις φυλακές Δομοκού προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ανάμεσα στα κελιά που ελέγχθηκαν ήταν κι αυτά διαβόητων κακοποιών, ενώ δυνάμεις του ελληνικού FBI, εντόπισαν κινητά, φορτιστές και μαχαίρια.

Υπενθυμίζεται πως μόλις λίγα 24ωρα πριν, την Παρασκευή (20/2), είχε πραγματοποιηθεί ξανά έφοδος στις ίδιες φυλακές, στο πλαίσιο της οποίας ερευνήθηκαν 17 κελιά.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για την υπόθεση δολοφονίας του ισοβίτη, που εκτελέστηκε με όπλο μέσα στον χώρο του πρώην Αρχιφυλακείου. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο επίσης βαρυποινίτης που φέρεται να τον πυροβόλησε, αλλά και ο Αρχιφύλακας, ωστόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκδοθεί και νέο ένταλμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο φέρεται να βρισκόταν και ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος αρνείται την παρουσία του.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα (25/02), μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 14 αυτοσχέδια μαχαίρια, 5 αυτοσχέδια σουβλιά, μεταλλική λάμα μήκους 18 εκατοστών, μακρόστενο τμήμα μετάλλου μήκους 23 εκατοστών και αυτοσχέδιο τροχείο μαχαιριών.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών των επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ. και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 40 συνολικά κελιά δύο πτερυγών καθώς και κοινόχρηστους χώρους του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

Κατά τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

14 αυτοσχέδια μαχαίρια,

5 αυτοσχέδια σουβλιά,

μεταλλική λάμα μήκους -18- εκατοστών,

μακρόστενο τμήμα μετάλλου μήκους -23- εκατοστών,

αυτοσχέδια θήκη μαχαιριού, κατασκευασμένη από χαρτί, ύφασμα και σελοφάν, μήκους -22- εκατοστών,

μεταλλική μύτη σε σχήμα λόγχης μήκους -7- εκατοστών,

αυτοσχέδιο τροχείο μαχαιριών,

6 συσκευές κινητών τηλεφώνων με -6- κάρτες SIM και

4 φορτιστές κινητών τηλεφώνων.

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά εννιά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας για τα μέτρα διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.