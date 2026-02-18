Στη σύλληψη του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού προχώρησαν οι Αρχές, για το αιματηρό περιστατικό κατά το οποίο ισοβίτης σκοτώθηκε από συγκρατούμενό του, αποπειρώμενος να δολοφονήσει τον προαναφερθέντα υπάλληλο των φυλακών.

Τα πρώτα δημοσιεύματα για την είδηση μετέφερεαν την πληροφορία πως ο φόνος είχε γίνει σε αυτοάμυνα, φερόμενα για να προστατεύσει ο Βούλγαρος βαρυποινίτης τον αρχιφύλακα από τον συγκρατούμενό του.

Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν ςσοβαρά το ενδεχόμενο «συμβολαίου θανάτου» κατά του νεκρού ισοβίτη, και αν τα περί απόπειρας δολοφονίας ήταν ένα βολικό «σενάριο», για να καλυφθεί ενδεχόμενη συνωμοσία, σύμφωνα και με την ΕΡΤ.

Φυλακές Δομοκού: Τα κενά στο αφήγημα για αυτοάμυνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις και από βίντεο κάμερας σε κοινόχρηστο χώρο, που κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: «Θα μπορούσε να είναι ο δικός τους τάφος» - Γιος θύματος ξεσπά για τη συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν, καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος. Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.

Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (20/2) έλαβε ο Βούλγαρος κατηγορούμενος βαρυποινίτης για την ανθρωποκτονία του 43χρονου ισοβίτη.

Ο ίδιος επιμένει ότι ήταν σε αυτοάμυνα και προσπάθησε να σώσει τον αρχιφύλακα και τον εαυτό του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισμοί του ή προσπαθεί να καλύψει κάτι άλλο.