Φυλακές Δομοκού: Προσωρινά κρατούμενοι ισοβίτης και αρχιφύλακας για τη δολοφονία του κρατούμενου

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τόσο ο καθ' ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού, όσο και ο αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Η ακροαματική διαδικασία στη Λαμία διήρκεσε συνολικά πάνω από 10 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ. Στο διάστημα αυτό δόθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορουμένων, που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες για τον καθένα, αναφέρει και ο ΣΚΑΙ.

Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν αμφότεροι και ιδιαίτερα η άρνηση του κατηγορητηρίου, δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα Ανακριτής και Εισαγγελέας να αποφασίσουν την προσωρινή κράτησή τους, σηματοδοτώντας την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Φυλακές Δομοκού - Τι υποστήριξε ο δράστης

Ο 38χρονος επέμεινε και μπροστά στον ανακριτή για τους ισχυρισμούς του, ότι δηλαδή ο 47χρονος ήταν εκείνος που τον κάλεσε να μεταβούν μαζί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Υποστήριξε πως τον «χρησιμοποίησε», καθώς, όπως ανέφερε, «η επίσκεψη στον αρχιφύλακα πρέπει να γίνεται από δύο κρατούμενους». Επιβεβαίωσε επίσης ότι στο μικρό δωμάτιο, όπου δεν υπάρχουν κάμερες, βρίσκονταν τρία άτομα. Το θύμα, ο ίδιος και ο αρχιφύλακας.

Ακόμη, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς, όπως ανέφερε, «το θύμα έβγαλε πιστόλι από τη δεξιά τσέπη και απείλησε τον αρχιφύλακα».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η αντίδρασή του ήταν να μπει στη μέση για να αποτρέψει τα χειρότερα και πυροβόλησε, χωρίς να έχει προσχεδιάσει να σκοτώσει το θύμα. Τόνισε ότι βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση όπου δεν είχε, κατά την άποψή του, πολλά περιθώρια διαφορετικής αντίδρασης.