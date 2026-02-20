Έξαλλος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους δασμούς που είχε επιβάλει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς «ντροπή», αφού ενημερώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με κυβερνήτες πολιτειών, είπαν πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα μάλιστα με πηγές του CNN, ο Τραμπ φέρεται να έχει «εφεδρικό σχέδιο».

Δείτε παρακάτω LIVE τις δηλώσεις Τραμπ

Τραμπ: «Αυξάνω άλλο ένα 10% τους δασμούς»

Ο Τραμπ ξεκίνησε λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν «βαθιά απογοητευτική» και ότι ντρέπεται για «ορισμένα μέλη του δικαστηρίου που δεν έχουν το θάρρος να κάνουν αυτό που είναι σωστό για τη χώρα μας».

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Εξετάζω ένα περιορισμένο στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν»

Είπε στη συνέχεια:

«Κατά τη γνώμη μου, το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και από ένα πολιτικό κίνημα πολύ μικρότερο από ό,τι θα πίστευε ποτέ ο κόσμος.

Έχουμε εναλλακτικές, θα μπορούσαν να είναι περισσότερα χρήματα. Θα λάβουμε περισσότερα χρήματα και θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί χάρη σε αυτά.

Έχουμε πανίσχυρες εναλλακτικές, τις οποίες, σημειώνω, επικύρωσε το δικαστήριο. Μου λένε ότι μπορώ να εκδώσω άδειες, αλλά όχι να χρεώνω ποσά για αυτές τις άδειες.

Τώρα, στο δικαστήριο που έχει δώσει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να απαγορεύω κάθε είδους πράγματα από το να μπαίνουν στις ΗΠΑ. Να καταστρέφω ξένες χώρες, ένα δικαίωμα πολύ ανώτερο αυτού που νόμιζαν ότι έχουμε, αλλά όχι το δικαίωμα να χρεώνω ένα ποσό. Πόσο τρελό είναι αυτό;».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε στη συνέχεια πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν του απαγορεύει να επιβάλλει δασμούς εν γένει, αλλά μόνο όσους υπάγονται στον «Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης», ενώ ανακοίνωσε πως:

«Με άμεση ισχύ, όλοι οι ενεργοί δασμοί για λόγους εθνικής ασφάλειας, παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Σήμερα μάλιστα θα υπογράψω μία εντολή για επιβολή παγκόσμιου δασμού 10%, πέρα και πάνω από τους δασμούς που χρεώνονται ήδη».

Τραμπ: Ο «κόλαφος» του Δικαστηρίου

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βάσει της απόφασης που εκδόθηκε σήμερα (20/02) από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς λόγω μιας οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «ανταποδοτικοί» από την αμερικανική κυβέρνηση, όχι όμως εκείνους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία ή ο χάλυβας και το αλουμίνιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να επιβάλει αυτούς τους τελωνειακούς δασμούς βασιζόμενος σε ένα κείμενο του 1977 που επιτρέπει θεωρητικά στην αμερικανική διοίκηση να δράσει στον οικονομικό τομέα, χωρίς προηγουμένως να έχει πάρει το πράσινο φως από το Κογκρέσο, από τη στιγμή που αναγνωρίζεται μια «οικονομική έκτακτη ανάγκη».

Όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει «να έχει σαφή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο» προκειμένου να επιβάλει δασμούς.

Το γεγονός πως το κείμενο του νόμου στον οποίο βασίζεται ο Λευκός Οίκος «του δίνει την εξουσία για να "ρυθμίσει τις εισαγωγές", είναι ανεπαρκές», δεδομένου ότι «δεν εμπεριέχει καμία αναφορά στους δασμούς».

Αυτός ο νόμος «δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να επιβάλει δασμούς», επιμένει ο δικαστής Ρόμπερτς στο κείμενο της απόφασης.