Μενού

Φυλακές Κορυδαλλού: Άνδρας πήδηξε μεταλλικό φράγμα και έριξε δέμα

Ο άνδρας που πέρασε ανενόχλητος το μεταλλικό φράγμα πέταξε δέμα πάνω από τον τοίχο της πέμπτης Πτέρυγας όπου κρατούνται βαρυποινίτες.

Reader symbol
Newsroom
Φυλακές Κορυδαλλού
Φυλακές Κορυδαλλού | EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
  • Α-
  • Α+

Ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού την Παρασκευή (28/11) το μεσημέρι.

Ένας άντρας πλησίασε πεζός από την οδό Σολωμού προς το σωφρονιστικό κατάστημα, υπερπήδησε το μεταλλικό φράγμα ύψους τριών μέτρων και αφού εισήλθε στον διάδρομο να πέταξε δέμα πάνω από τον τοίχο της πέμπτης Πτέρυγας, όπου κρατούνται πολλοί επικίνδυνοι βαρυποινίτες, σύμφωνα με το Mega.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται και όσοι έχουν συλληφθεί στο περιθώριο εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων από την Τουρκία, που δραστηριοποιούνται στη χώρα και στους οποίους είχαν βρεθεί πρόσφατα και όπλα.

Αν και υπήρχαν φρουροί, η εισβολή δεν έγινε αντιληπτή, με τον άγνωστο να πηδά πάλι το φράγμα και να φεύγει ανενόχλητος.

Ωστόσο, η κίνησή του έγινε αντιληπτή από υπάλληλο του απέναντι κτιρίου, των πρώην γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

Μετά τον συναγερμό που σήμανε, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και βρέθηκαν κινητά και ναρκωτικά, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό αν αυτά προέρχονται από το μυστηριώδες δέμα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ