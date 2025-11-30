Ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού την Παρασκευή (28/11) το μεσημέρι.

Ένας άντρας πλησίασε πεζός από την οδό Σολωμού προς το σωφρονιστικό κατάστημα, υπερπήδησε το μεταλλικό φράγμα ύψους τριών μέτρων και αφού εισήλθε στον διάδρομο να πέταξε δέμα πάνω από τον τοίχο της πέμπτης Πτέρυγας, όπου κρατούνται πολλοί επικίνδυνοι βαρυποινίτες, σύμφωνα με το Mega.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται και όσοι έχουν συλληφθεί στο περιθώριο εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων από την Τουρκία, που δραστηριοποιούνται στη χώρα και στους οποίους είχαν βρεθεί πρόσφατα και όπλα.

Αν και υπήρχαν φρουροί, η εισβολή δεν έγινε αντιληπτή, με τον άγνωστο να πηδά πάλι το φράγμα και να φεύγει ανενόχλητος.

Ωστόσο, η κίνησή του έγινε αντιληπτή από υπάλληλο του απέναντι κτιρίου, των πρώην γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

Μετά τον συναγερμό που σήμανε, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και βρέθηκαν κινητά και ναρκωτικά, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό αν αυτά προέρχονται από το μυστηριώδες δέμα.