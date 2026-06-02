Φυλακές Κορυδαλλού: Πώς απέδρασε ο κρατούμενος - Συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί

Έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 48χρονου κρατουμένου του Κορυδαλλού, που απέδρασε νωρίτερα σήμερα (02/06).

Φυλακές Κορυδαλλού | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Νεότερα στοιχεία όσον αφορά στην απόδραση του κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού, που σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη (02/06), το πρωί.

Ο 48χρονος κρατούμενος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού της φυλακής και κατάφερε να διαφύγει από την προσοχή των σωφρονιστικών και το έσκασε την ώρα της αποκομιδής απορριμμάτων. 

Για τη σύλληψή του έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό, με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του να έχει δοθεί στους αστυνομικούς για να τον εντοπίσουν.

Ο άνδρας, σύμφωνα με το Mega, είχε λάβει το τελευταίο 6μηνο τρεις άδειες, αλλά είχε επιστρέψει μετά από όλες. 

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.

