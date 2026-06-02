Γιώργος Γιαννόπουλος: «Μιλάω με τον Πέτρο Φιλιππίδη - Είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου»

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star για τη νέα γενιά ηθοποιών και για την ταμπέλα του αθυρόστομου που του έχουν κολλήσει, ενώ αποκάλυψε για το αν παίρνει τηλέφωνο για δουλειές και το τι έχει εκμυστηρευτεί στον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Παίρνω τηλέφωνο να πω ότι είμαι ελεύθερος και ψάχνω για δουλειά. Δεν είναι ντροπή», είπε αρχικά ο τηλεοπτικός «Χαμπέας», τονίζοντας πως «η νέα γενιά των ηθοποιών είναι καλύτερη. Είναι ηλίθιοι, μέτριοι και ατάλαντοι οι συνάδελφοι που δεν συμφωνούν με αυτό, τον κακό τους τον καιρό».

Στη συνέχεια ανέφερε πως «μου έχουν κολλήσει την ταμπέλα του αθυρόστομου. Δεν με εκνεύρισε, εγώ κάνω τη δουλειά μου».

Όσον αφορά τον Πέτρο Φιλιππίδης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε: «Μιλάω με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου γιατί έχει μια γυναίκα που τον λατρεύει, του το είπα».

Τέλος, ο γνωστός ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να παρουσιάσει κάποιο παιχνίδι στην τηλεόραση, ενώ δεν έκρυψε πως «δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους συνομήλικούς μου γιατί έχουν γερασμένα μυαλά, είναι παππούδες μου».