Φυλακές Κορυδαλλού: «Θάνατος» στη Β’ Πτέρυγα – Δύο νεκροί κρατούμενοι από κοκτέιλ ναρκωτικών

Μαύρη μέρα για τις φυλακές Κορυδαλλού. Δύο κρατούμενοι άφησαν την τελευταία τους πνοή, ενώ ένας τρίτος δίνει μάχη για τη ζωή του, μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός της Β' Πτέρυγας.

Νεκροί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο των φυλακών ένας 47χρονος Έλληνας και ένας 43χρονος από το Μπαγκλαντές. Την ίδια στιγμή, ένας 29χρονος από τη Μαυριτανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί οξεία δηλητηρίαση από τη χρήση ουσιών.

Το θανατηφόρο κοκτέιλ

Σύμφωνα με πληροφορίες του σκαι, οι τρεις άνδρες συμμετείχαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης με μεθαδόνη. Ωστόσο, φαίνεται πως απέκτησαν παράνομη πρόσβαση σε ένα εκρηκτικό μείγμα με ψυχιατρικά φάρμακα και το ναρκωτικό «σίσα» (τη λεγόμενη «κοκαΐνη των φτωχών»).

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το πώς οι φονικές ουσίες και τα σκευάσματα κατάφεραν να περάσουν πίσω από τα κάγκελα, μετατρέποντας τη Β' Πτέρυγα σε σκηνικό θανάτου.

Ξεκινά έρευνα

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ΕΛΑΣ σχετικά με τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού αναφέροντας ότι έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου δύο κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού. Οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Μετά το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το αρμόδιο υγειονομικό προσωπικό και κλιμάκιο του Οργανισμού μετέβη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, προκειμένου να συνδράμει στη διερεύνηση των περιστατικών. Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δεν προέκυψαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ζήτημα σχετιζόμενο με τη διαδικασία χορήγησης της θεραπευτικής αγωγής.

Σημειώνεται ότι τα θεραπευτικά προγράμματα υλοποιούνται με ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια των θανάτων. Η προανάκριση διενεργείται από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

