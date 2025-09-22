«Φυλακή ή επιστροφή»: Ξεκίνησαν από σήμερα να αναρτώνται οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου

Ξεκίνησαν από σήμερα (22/09) να αναρτώνται οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου διαψεύδοντας ανακριβή άρθρα και ανακοινώσεις κομμάτων που έκαναν λόγο για επ' αόριστον αναστολή έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι αποφάσεις ασύλου πρώτου βαθμού μετά την αναγκαία ψηφιακή μορφοποίηση και επιβεβλημένη μετάφρασή τους σε 12 ομιλούμενες γλώσσες, άρχισαν εκ νέου από σήμερα να αναρτώνται καταρρίπτοντας έτσι τις τελευταίες έωλες ελπίδες κάποιων που βιάστηκαν να μιλήσουν για ακύρωση του νόμου στην πράξη.

Παράλληλα, οι καταδικαστικές αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων σε βάρος μεταναστών που διαμένουν παράνομα στη χώρα παίρνουν πλέον μορφή «χιονοστιβάδας» και η συντριπτική πλειοψηφία των παραπάνω αναγκάζονται να επιλέξουν την οικειοθελή αποχώρηση τους από την χώρα προκειμένου να αποφύγουν τις δρακόντειες ποινές φυλάκισης του νομοσχεδίου Πλεύρη.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νεοψηφισθέντα νόμο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όσοι συλλαμβάνονται δίχως νομιμοποιητικά έγγραφα κινδυνεύουν με μίνιμουμ ποινή φυλάκισης δύο έτη.

Αρχίζει με άλλα λόγια να μετουσιώνεται στην πράξη αυτό που τόσο ρητά είχε εκφράσει ο Θάνος Πλεύρης ως προσωπικό του δόγμα: «φυλακή ή επιστροφή».