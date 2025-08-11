Φυσικός χυμός στο «Ελ. Βενιζέλος» έγινε viral και διχάζει το TikTok: «Έχει μπόνους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Μία φωτογραφία με την τιμή του φυσικού χυμού πορτοκαλιού σε ψυγείο καταστήματος στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» έχει σηκώσει μπόλικη κουβέντα στο TikTok, με τους περισσότερους να λένε πως είναι πανάκριβος αλλά να υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν ότι «έτσι είναι οι τιμές στα αεροδρόμια δεν έχετε ξαναπάει;».

Ο χρήστης που ανέβασε τη φωτογραφία με την τιμή των 6,70 ευρώ έγραψε καυστικά «λογικά πληρώνεις και αυτούς που τα μάζεψαν». Η ανάρτηση έχει πάνω από 82 χιλιάδες προβολές και εκατοντάδες σχόλια στα οποία κάποιοι βρίσκουν την τιμή εξωφρενική.

«Δίνεται και τίτλος οικοπέδου με τις πορτοκαλιές.

Για 6.70 θέλω το πορτοκάλι να πάει από το δέντρο κατευθείαν στο μπλέντερ

Εμείς στο μαγαζί που δούλευα σε νησί και είχαμε τουρίστες κλπ τον είχαμε 4€ όμως τον φτιάχναμε εκείνη την ώρα και τον πηγαίναμε ενώ αυτός με 6.70€ έχει γίνει νερό τον έχουν πόση ώρα μέσα εκεί και σιγά μην πίνεται.

Έχει bonus από τον ΟΠΕΚΈΕ

Το ότι το τσίζκεικ είναι πιο φθηνό αυτό με ξεπερνάει

Χαχα, στα Χανιά παίρνεις μισό τσουνάμι ολοφρεσκα πορτοκάλια με 5€. Και πολλά σου ειπα

Πληρώνεις και αυτούς που τα στύβουν. Δίκαιο μου φαίνεται

Πολύ ωραίος «φρέσκος» χυμός... Δεν πάμε καλά! Τέτοιες τιμές ούτε η Αμερική ξέρω γω.

Πληρώνεις και αυτούς που τα φύτεψαν.

Στην Ομόνοια σου τον στρίβουν επιτόπου και έχει 1.80€

Μαζί με τον χυμό σου δίνουν και το δέντρο που είχε τα πορτοκάλια γεια ενθύμιο με αυτήν την τιμή».



Άλλοι - λιγότεροι έγραψαν πάντως πως βρίσκουν λογική την τιμή όταν μιλάμε βέβαια για αεροδρόμιο.

«Έχεις ξαναμπεί σε αεροδρόμιο;

Έτσι είναι σε όλα τα αεροδρόμια του κόσμου πρώτη φορά βγήκατε από το σπίτι σας;».



Χυμός στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» | TikTok/Panoz86