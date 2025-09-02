Φυτρώνουν χωματερές από σκουπίδια σε Νέα Ποτίδαια, Κηφισιά και Σαλαμίνα

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας κάτοικοι καταγγέλλουν ότι υπάρχουν σημεία όπου έχουν μαζευτεί «βουνά» από σκουπίδια. Στη Νέα Ποτίδαια, στη Χαλκιδική, φαίνεται σε εικόνες ότι υπάρχει ένα μέρος δίπλα σε κάδους όπου έχουν συγκεντρωθεί πολλά σκουπίδια, με τον Δήμο να απαντά ότι πριν πέντε μέρες τα είχε απομακρύνει και ξαναμαζεύτηκαν.

Στην Κηφισιά επίσης κάτοικος καταγγέλλει μεγάλη συγκέντρωση σκουπιδιών κοντά στην κλινική Σινούρη. Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ ο κάτοικος καταγγέλει ότι αυτή η εικόνα επικρατεί εδώ και μήνες. Από τον Δήμο Κηφισιάς του είπαν - σύμφωνα με τον κάτοικο- ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά τους η απομάκρυνση των μπάζων. Επίσης προτάθηκε να εντοπίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι τους ασυνείδητους που τα παρατάνε. Η αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Κηφισιάς αναφέρει ότι η εικόνα αυτή είναι των τελευταίων ημερών και δεν πρόκειται για ζήτημα μηνών.

Οφείλεται στο γεγονός ότι ο Αύγουστος είναι ένας δυσλειτουργικός μήνας με πολλές άδειες υπαλλήλων.

Στην Σαλαμίνα επίσης υπάρχει ανάλογη εικόνα σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου της περιοχής.