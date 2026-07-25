Γαλάτσι: Βρέθηκε νεκρός 80χρονος μέσα στο σπίτι του - Έφερε τραύματα στον λαιμό

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ σήμερα (25/7) καθώς ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Γαλάτσι.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον 80χρονο ο οποίος σύμφωνα με το Orange Press Agency, έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ υπήρχαν ίχνη αίματος στο κρεβάτι. Kατά τις ίδιες πηγές, στο διαμέρισμα -βρίσκεται πολύ κοντά στη Γαλατσίου- δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης και τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Παρά ταύτα, ο ιατροδικαστής που πήγε στο σημείο δήλωσε ότι δεν μπορεί να βγάλει ασφαλές συμπέρασμα και πως θα πρέπει να γίνει νεκροψία - νεκροτομή.
Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει η Ασφάλεια του τοπικού αστυνομικού τμήματος Γαλατασίου.
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