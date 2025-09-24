Μενού

Γαλάτσι: Συνελήφθη 14χρονος που φέρεται να μπήκε σε σχολείο και να φωτογράφισε 9χρονο στην τουαλέτα

Συνελήφθη 14χρονος που φέρεται να φωτογράφισε γυμνό 9χρονο αγόρι σε τουαλέτα μέσα σε σχολείο.

Reader symbol
Newsroom
Σχολείο
Σχολείο | EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Συνελήφθη σήμερα (24/09) 14χρονος ο οποίος φέρεται να φωτογράφισε  ένα 9χρονο παιδί γυμνό στην τουαλέτα σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 14χρονος κατάφερε -αν και εξωσχολικός- να μπει στον χώρο του σχολείου, να φτάσει μέχρι τις τουαλέτες και να φωτογραφίσει τον ανήλικο. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά ο 14χρονος άρχισε να επιδεικνύει τις φωτογραφίες αυτές σε άλλα παιδιά. Όταν έγινε αντιληπτό το τι έχει συμβεί, τότε κλήθηκαν οι Αρχές.

Ο ανήλικος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα ανηλίκων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ