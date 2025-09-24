Γαλάτσι: Συνελήφθη 14χρονος που φέρεται να μπήκε σε σχολείο και να φωτογράφισε 9χρονο στην τουαλέτα

Συνελήφθη σήμερα (24/09) 14χρονος ο οποίος φέρεται να φωτογράφισε ένα 9χρονο παιδί γυμνό στην τουαλέτα σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 14χρονος κατάφερε -αν και εξωσχολικός- να μπει στον χώρο του σχολείου, να φτάσει μέχρι τις τουαλέτες και να φωτογραφίσει τον ανήλικο.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά ο 14χρονος άρχισε να επιδεικνύει τις φωτογραφίες αυτές σε άλλα παιδιά. Όταν έγινε αντιληπτό το τι έχει συμβεί, τότε κλήθηκαν οι Αρχές.
Ο ανήλικος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στον εισαγγελέα ανηλίκων.
