Γαλάτσι: Συνελήφθησαν 13χρονος και 16χρονος με κλεμμένο δίκυκλο

Δύο ανήλικοι που οδηγούσαν κλεμμένο δίκυκλο συνελήφθησαν στο Γαλάτσι. Ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Απαγωγή επιχειρηματία: Απειλούσαν να του κόψουν τα δάχτυλα - Ποινική δίωξη στον τράπερ και τα άλλα μέλη της σπείρας
Με κλεμμένο δίκυκλο συνελήφθησαν κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (8/4) στο Γαλάτσι, δύο ανήλικοι 13 και 16 ετών, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου για - κατά περίπτωση - αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή, έκριναν ύποπτο δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα τους ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Και οι δύο επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω δίκυκλο είχε αφαιρεθεί δύο ημέρες νωρίτερα από την περιοχή της Κυψέλης. Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ