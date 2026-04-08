Γαλάτσι: Συνελήφθησαν 13χρονος και 16χρονος με κλεμμένο δίκυκλο

Με κλεμμένο δίκυκλο συνελήφθησαν κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (8/4) στο Γαλάτσι, δύο ανήλικοι 13 και 16 ετών, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου για - κατά περίπτωση - αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απείθεια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή, έκριναν ύποπτο δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα τους ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 16χρονος οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Και οι δύο επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε, το εν λόγω δίκυκλο είχε αφαιρεθεί δύο ημέρες νωρίτερα από την περιοχή της Κυψέλης. Οι ανήλικοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.