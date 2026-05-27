Μήνυση στον Δημητριάδη έκανε ο Μαρινάκης: «Το θράσος δεν έχει όρια», απαντά εκείνος

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης σχολιάζει τη μήνυση που κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του, για το επεισόδιο που έλαβε χώρα στον τελικό του Final Four στο ΟΑΚΑ, αναφέροντας πως «το θράσος δεν έχει όρια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης, το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

«Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει κι από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του» επεσήμανε ο κ. Δημητριάδης, σε ανάρτησή του στα social media.

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως «το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόληψή μου. Λέξεις που ο κ. Μαρινάκης δε γνωρίζει» και κρίνει ως «αδιανόητο» να λύνονται διαφορές κατά αυτόν τον τρόπο.

«Σε αντίθεση με τον κ. Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των Αρχών για τυχόν διευκρινίσεις» γράφει ο ίδιος και συνεχίζει:

«Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική Δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κ. Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις, με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξη του στην υπόθεση δολοφονίας Λυγγερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμωρο, λοιπόν, να παριστάνει ο κ. Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κήνσορα της ηθικής».

Καταλήγοντας, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρει: «Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δε θα μας κυλήσει ο κ. Μαρινάκης όλους στον βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δε θα κάνετε τη χώρα Κολομβία».