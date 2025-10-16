Γαλήνη Κοεμτζή: 9 χρόνια μυστήριο και σιωπή - Αυτοκτονία από τον 9ο του ΑΠΘ ή το πρώτο θύμα revenge porn;

Τη δικαίωση της κόρης τους ζητούν, 9 χρόνια μετά τον θάνατό της, οι γονείς της Γαλήνης Κοεμτζή. Της κοπέλας που έπεσε από τον 9ο όροφο της φοιτητικής εστίας που έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016.

Ποτέ δεν θα ξεχάσουν αυτή την ημερομηνία. Τότε δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της.

«Μου λένε "η Γαλήνη είχε ένα ατύχημα, πρέπει να πάρετε το πρώτο αεροπλάνο και έρθετε στην Ελλάδα". Ρώτησα αν το παιδί μου ζει. Δεν μου απάντησαν» λέει η μητέρα της στην κάμερα του «Buongiorno» στο Mega.

Η οικογένεια της Γαλήνης βρέθηκε στο νοσοκομείο, ζητώντας να την δουν. Τότε τους είπαν πως δεν υπάρχει κάποιος γιατρός να τους κατεβάσει στο νεκροτομείο.

«Ακόμη και τότε ήλπιζα. Δεν με άφησαν να δω το παιδί μου, δεν μου έδωσαν καν τα πράγματά της», είπε η μητέρα της.

Γαλήνη Κοεμτζή | mega

Η αστυνομία είπε στον πατέρα της Γαλήνης πως αυτοκτόνησε λόγω ερωτικής απογοήτευσης. Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως η Γαλήνη είχε πέσει θύμα εκβιασμού. Ήταν το πρώτο θύμα του revenge porn.

«Πιστεύω μέσα στο κινητό της υπήρχαν κι άλλα πράγματα που έχουν διαγραφεί. Το κινητό της περιφερόταν 3-4 ημέρες στην εστία. Η Αστυνομία το ίδιο βράδυ έδωσε την τσάντα της Γαλήνης σε μία κοπέλα για μένα άγνωστη, η οποία την τοποθέτησε στο δωμάτιο του 7ου, εκεί όπου έμενε η Γαλήνη».

Ένα από τα προσωπικά αντικείμενα της Γαλήνης, το ημερολόγιό της, έχει εξαφανιστεί, όπως καταγγέλλουν οι γονείς της.

«Η Γαλήνη Κοεμτζή δολοφονήθηκε στις φοιτητικές εστίες. Δεν υπάρχει ώρα θανάτου. Τα χαρτιά του νοσοκομείου γράφουν αναφερόμενη πτώση», είπε η μητέρα της, με τον πατέρα της να συμπληρώνει πως το μυστικό του θανάτου της κρύβεται στις φοιτητικές εστίες και καταγγέλλει συγκάλυψη.

Εννέα χρόνια μετά οι γονείς της Γαλήνης παλεύουν καθημερινά για τη δικαίωση της κόρης τους.