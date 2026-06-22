Γαστούνη: Προθεσμία για να δώσει γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη, που σκότωσε το σκυλάκι

Προθεσμία για να δώσει ανωμοτί έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη εντός 48ώρου, πήρε η 60χρονη για τον θανάσιμο τραυματισμό της σκυλίτσας στη Γαστούνη, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο όταν την πάτησε με το αμάξι της.

Στην προφορική της κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει το σκυλάκι.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και αποδεικτικών στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Σε βάρος της 60χρονης γυναίκας σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Γαστούνη: Πώς ταυτοποιήθηκε η φερόμενη δράστιδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση της 60χρονης έγινε το Σαββατοκύριακο, έπειτα από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αλλά και καταθέσεων πολιτών που φέρονται να είδαν ή να άκουσαν όσα συνέβησαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.