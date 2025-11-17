Γαύδος: Ακριτικό σχολείο έκλεισε δυο μήνες μετά τον αγιασμό

Το Δημοτικό Σχολείο της Γαύδου έμεινε χωρίς μαθητές, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία του μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Όπως αναφέρει το Cretalive, ο αγιασμός του σχολείου είχε πραγματοποιηθεί κανονικά στις 11 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η μοναδική μαθήτρια πλέον δεν διαμένει στο νησί.

Σύμφωνα με την απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλη Καρτσωνάκη, προχωρά στην «αναστολή λειτουργίας του 1/θ Δημοτικού Σχολείου Γαύδου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, από 30 Οκτωβρίου 2025 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025-2026».

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος δεν λειτουργεί καν γυμνασιακή τάξη, ακολουθώντας το μοντέλο της χρονιάς 2024-2025, όπου το σχολείο λειτουργούσε ως παράρτημα του Γυμνασίου Σφακίων.