Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 59 μετανάστες που επέβαιναν σε πλοίο

Εντοπίστηκε πλοίο με 59 μετανάστες νότια της Γαύδου, χθες, 12/9 το πρωί. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Τηγανιού και θα διαμείνουν προσωρινά στον χώρο φιλοξενίας Αγυιά Χανίων.

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τον εντοπισμό και τη περισυλλογή (59) αλλοδαπών από το φορτηγό πλοίο «ADMIRAL DE RIBAS» σημαίας Παλάου, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Το πλοίο κατέπλευσε έξω από το λιμάνι Τηγάνι Παλαιόχωρας, απ’ όπου οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Τηγανιού.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ