Γαύδος: Οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε μετά την ταυτοποίηση των νεκρών μεταναστών

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων από το ναυάγιο με πρόσφυγες στα ανοιχτά της Γαύδου συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη μέρα, μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τρεις νεκροί, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος, ενώ οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί όσο προχωρούν οι έρευνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τα θύματα είναι μια 38χρονη μητέρα συριακής καταγωγής, ο 13χρονος γιος της και ένας νεαρός Αιγύπτιος. Οι δύο κόρες της, ηλικίας 11 και 14 ετών, διασώθηκαν και φιλοξενούνται προσωρινά στην πρώην Περιφερειακή Αγορά της Αγυιάς στα Χανιά.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης. Συνολικά έχουν διασωθεί 55 άτομα, ενώ 13 εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και στη συνέχεια στην Αγυιά Χανίων.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τη μοιραία λέμβο λίγα λεπτά πριν ανατραπεί. Στο υλικό διακρίνονται δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες στοιβαγμένοι στο μικρό σκάφος, το οποίο ταλαντεύεται επικίνδυνα από τα κύματα, ενώ ακούγονται φωνές πανικού τη στιγμή που πλησιάζει άλλο πλοίο.