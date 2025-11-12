Γαύδος: Συγκλονίζει βίντεο με τη διάσωση μεταναστών μετά το ναυάγιο - Φωνάζουν απεγνωσμένα «βοήθεια»

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαύδο με πλήθος μεταναστών να πλέουν στα ανοιχτά της θάλασσας, μετά από ναυάγιο που έλαβε χώρα την Τρίτη (11/11), το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγωδία συνέβη όταν αναποδογύρισε λέμβος που μετέφερε μετανάστες ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες επιχείρηση διάσωσης του Λιμενικού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ήρθε στο φως, κατά τη διάσωση μεταναστών που βρίσκονταν σε βάρκα, δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν με τους ίδιους να φωνάζουν απεγνωσμένα «βοήθεια».

Μέχρι στιγμής από την επιχείρηση διάσωσης έχουν διασωθεί 59 συνολικά άτομα και έχουν περισυλλεχθεί οι τρεις σωροί των νεκρών για να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.