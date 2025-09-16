Γαύδος: Πολίτες που έκαναν μπάνιο αποφάσισαν να σπρώξουν στα ανοιχτά βάρκα με μετανάστες

Τον νόμο στα χέρια τους αποφάσισαν να πάρουν οι άνθρωποι, που εμφανίζονται σε βίντεο να διώχνουν μόνοι τους βάρκα με μετανάστες από παραλία της Γαύδου.

Όπως αναφέρει ο δημιουργός του συγκεκριμένου βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η συγκεκριμένη βάρκα με τους μετανάστες έφτασε στη Γαύδο την Κυριακή (16/09).

Ο δημιουργός του βίντεο αρχικά εντοπίζει την βάρκα με τους μετανάστες. Παράλληλα άλλα άτομα ακούγονται να συζητάνε «τους βλέπεις; Είδανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα...». Ένας ακόμα από την παρέα ακούγεται με αγανάκτηση να αναρωτιέται «300 άτομα από το πρωί;».

Στην συνέχεια πλησιάζει προς το μέρος της θάλασσας, ενώ η βάρκα έχει βγει στα ρηχά και είναι έτοιμη να «ρίξει άγκυρα».

Δεν φαίνεται στο βίντεο τι ειπώθηκε αλλά αυτό που βλέπουμε είναι τον άνδρα με την παρέα του να σπρώχνουν την βάρκα ώστε να γυρίσει προς τα ανοιχτά της θάλασσας και να αλλάξει προορισμό. Η περιγραφή του βίντεο γράφει «Τσάμπα ήρθατε παιδιά. Καλή επιστροφή».

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα περισσότερα σχόλια του βίντεο είναι ενθαρρυντικά. «Μπράβο ρε μάγκες σας παραδέχομαι», «Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι οι Έλληνες μπράβο σας» βρίσκει κανείς ανάμεσα στα σχόλια ενώ και κάποιοι αναρωτιούνται «υπάρχει Λιμενικό Σώμα;».

Οι δηλώσεις Πλεύρη

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε το πρωί της Τρίτης (16/09) στην ΕΡΤσχετικά με τις ροές μεταναστών και την κατάσταση που φαίνεται να είναι μη διαχειρίσιμη. «Είχαμε μια αυξημένη ροή μετά από καιρό, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο με 850 άτομα» ανέφερε αρχικά ο υπουργός και ενημέρωσε ότι από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και σήμερα (16/09) θα συνεχιστεί. Δεσμεύτηκε ότι μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες θα έχει αποσυμφορηθεί πλήρως το νησί.

«Η κατάσταση είναι απολύτως διαχειρίσιμη, καθώς μιλάμε για πίεση λίγων ημερών» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τους 1139 μετανάστες που βρίσκονται στην Γαύδο απάντησε ότι «θα φύγουν όλοι σταδιακά» και θα μεταφερθούν σε δομές που υποδεικνύει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.